In 100 woorden Waardoor het dodental in Libië zo lastig te achterhalen is

Meer dan 2.000 of toch ruim 5.300 doden in Libië? De cijfers over de gevolgen van de overstromingen in het land lopen sterk uiteen. Dit maakt het zo lastig om betrouwbare informatie te vinden.

De natuurramp vond plaats in het oosten van Libië. Dat gebied heeft een eigen regering die niet internationaal wordt erkend. Dat betekent onder meer dat er geen eigen reddingsdiensten zijn die de situatie kunnen inschatten. Het zorgt er ook voor dat hulp van buitenaf maar langzaam op gang komt.

Door twee damdoorbraken en extreme regenval kreeg de noordelijke stad Derna - een plaats met zo'n 125.000 inwoners - in korte tijd met zoveel water te maken, dat hele buurten (en de bewoners ervan) naar zee zijn gesleurd. Hierdoor kunnen hulpverleners, politici en ziekenhuisartsen alleen maar grove schattingen maken.

