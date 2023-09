Celstraffen voor Iraakse agenten die brand Zweedse ambassade niet voorkwamen

Een Iraakse rechtbank heeft dinsdag achttien politieagenten een celstraf tot drie jaar opgelegd. Ze hadden niet voorkomen dat demonstranten de Zweedse ambassade in Bagdad in juli bestormden en in brand staken.

In de nacht van 19 op 20 juli bestormden honderden aanhangers van de sjiitische geestelijke Muqtada Al Sadr de Zweedse ambassade. Ook stichtten ze er brand. De actie was een protest tegen een koranverbranding in Zweden.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken zei destijds al dat de Iraakse autoriteiten verplicht zijn diplomatieke missies en diplomatiek personeel te beschermen op grond van het Verdrag van Wenen. "Het is duidelijk dat de Iraakse autoriteiten ernstig gefaald hebben in deze verantwoordelijkheid."

De rechtbank in Irak erkende die verplichting dinsdag. Achttien agenten zijn schuldig bevonden aan het "niet uitvoeren van hun taken door de demonstranten toe te staan de ambassade aan te vallen".

Acht agenten hebben een celstraf van drie jaar opgelegd gekregen. Zeven agenten moeten twee jaar en drie maanden de gevangenis in. Drie agenten zijn veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf. De politieagenten zijn bovendien hun baan kwijt.

0:48 Afspelen knop Honderden demonstranten bestormen Zweedse ambassade in Bagdad

Korans meermaals vernield in Zweden en Denemarken

Afgelopen zomer vonden in Zweden en Denemarken meerdere koranverbrandingen plaats. Dat leidde tot spanningen tussen de Scandinavische landen en moslimlanden in het Midden-Oosten. Irak zette de Zweedse ambassadeur het land uit vanwege de anti-islamitische protesten.