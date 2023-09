Man in Spanje gearresteerd nadat hij verslaggever live op tv betast

Delen via E-mail

Een man in Spanje is opgepakt nadat hij een verslaggever live op tv heeft betast. Op videobeelden van de Spaanse nieuwszender En boca de todos is te zien dat hij de billen van de vrouw aanraakt en probeert om met zijn hand door haar haar te strijken.