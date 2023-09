Vakantie in rampgebied? Marrakesh ziet toeristen graag komen

Nog geen week na de aardbeving probeert Marrakesh het normale leven te hervatten. Veel toeristen zijn naar huis of komen niet en de stad oogt veel rustiger dan normaal. Toch blijven nieuwe vakantiegangers arriveren. Fijn, ondanks alles, vinden veel inwoners.

Bij de uitgang van de terminal op het vliegveld van Marrakesh vallen reizigers en hun familieleden elkaar huilend in de armen. Een jonge vrouw klampt zich vast aan een veel oudere man. Hij weet hen met moeite overeind te houden als haar knieën knikken en ze met haar volle gewicht aan hem hangt. Hun hele lichamen schokken en hun woorden gaan verloren in gesnik. Dit is duidelijk niet alleen een emotioneel weerzien, het is gedeelde, diepe rouw.

20 meter verderop wachten mensen op hun beurt om een taxikaartje te kopen bij een kiosk. Als de verslaggevers van NU.nl die hebben bemachtigd, zegt de vrouw die achter hen staat vrolijk en in het Nederlands: "Fijne vakantie!"

Vliegtuigen die vanuit Marrakesh vertrekken, zitten vol met toeristen die de aardbeving van vorige week vrijdag en de naschok op zondag hebben meegemaakt en zo snel mogelijk naar huis willen. De prijzen voor tickets zijn in de afgelopen dagen flink gestegen.

'Ergste lijkt achter de rug'

Tegelijkertijd komen er nog steeds nieuwe vakantiegangers aan. Zoals de 32-jarige Lukas uit het Duitse Freiburg, die maandag samen met zijn ouders aankwam. Ze hadden al een rondreis door andere delen van Marokko achter de rug en Marrakesh was de volgende stop.

"We hoopten dat het ergste hier in de stad wel achter de rug was. Dat lijkt ook zo te zijn. Veel mensen hier verdienen hun geld aan de toeristen, dus helemaal niemand heeft er iets aan als we besluiten niet meer te komen."

'Niet het idee in de weg te lopen'

John Hewett (69), een gepensioneerde werktuigkundige uit het Engelse Leeds, en zijn echtgenote Corinne (67) zijn ook op maandag aangekomen. Ze staan dinsdagochtend voor hun hotel te wachten op de bus die hen komt ophalen voor een rondrit door de stad. "We hebben er even over gedacht om niet te gaan", zegt John. "Maar we hadden deze vakantie al in januari geboekt en zouden ons geld waarschijnlijk niet terugkrijgen."

"Volgens de reisorganisatie kon onze vakantie gewoon doorgaan. Op het nieuws zagen we dat grote delen van Marrakesh de aardbeving goed hebben overleefd en we hadden niet het idee dat we in de weg zouden lopen, dus we zijn maar gewoon gegaan."

In het moderne gedeelte van Marrakesh, waar het hotel van de Hewetts staat, zijn inderdaad weinig sporen van de beving te zien. Dat is anders in de medina, de oude stad. Op het oog zijn de terrassen aan het beroemde plein Jemaa el-Fnaa nog redelijk goed bezet, maar dat is al een tegenstelling vergeleken met de chaotische drukte die deze plek normaal kenmerkt.

De gehavende gevel van een moskee in Marrakesh. Foto: Matthijs le Loux

Gerafelde verzameling bakstenen

In een hoek van het plein herinnert alleen een gerafelde verzameling bakstenen, die omhoogsteekt als een gebroken gebit, aan de prachtige toren van een kleine, oude moskee die hier vorige week nog stond. Het gebedshuis was een geliefde plek om te bidden voor de honderden marktkooplieden en winkeluitbaters die in de medina werken.

Ook de eeuwenoude zandstenen muren die de oude stad omringen zijn op veel plekken doortrokken met scheuren of gedeeltelijk afgebrokkeld. In de nauwe straten en stegen die door de medina kronkelen, liggen overal stapels puin en zijn gebouwen afgezet met linten of hekken vanwege instortingsgevaar. Tot diep in de nacht blijven de inwoners bezig met puinruimen en schoonmaken.

Een oudere man en zijn zoon halen een klein winkeltje leeg. Planken aan de muur die eerder potten met kruiden en specerijen droegen, hangen scheef en de vloer ligt bezaaid met handelswaar. Een buurman loopt langs en wijst naar het plafond, dat gevaarlijk overhelt. "Pas nou op!" zegt hij. De eigenaar haalt zijn schouders op en pakt een nieuwe vuilniszak.

Op straat wordt flink puin geruimd. Foto: Matthijs le Loux

'Nog zeker een maand in shock'

"De inwoners van Marrakesh zullen nog zeker een maand in shock verkeren", zegt hoteleigenaar Hamid (45). "Toch hopen we dat de toeristen snel terugkomen, want ik heb een familie te onderhouden."

Zijn hotel ziet eruit als een traditionele binnentuin, verstopt in een steeg en achter een met houtsneden versierde deur die weinig verraadt van de oase van koelte en rust die zich erachter bevindt. Van de kamers, die normaal allemaal bezet zouden zijn voor de rest van de maand, blijft de helft leeg.

Hamid: "Na de coronapandemie hebben we één goed jaar gehad, en nu krijgen we dit." De boekingen voor oktober zien er iets beter uit, maar het zijn er alsnog een kwart minder dan hij in betere tijden zou verwachten.

"Marrakesh wordt ook wel de stad van de glimlach genoemd", antwoordt kledingverkoper Mustafa (64) op de vraag of hij een boodschap heeft voor mensen die twijfelen over hun vakantieplannen in zijn stad. "Die glimlach is nu eventjes wat zwakker, want we hebben verdriet. Als God het wil, komt zijn kracht snel weer terug. Maar als de toeristen niet terugkomen, is Marrakesh een dode stad."

