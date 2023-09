Huis van Afgevaardigden start onderzoek naar mogelijke afzetting president Biden

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een onderzoekscommissie in het leven geroepen die moet kijken of president Joe Biden kan worden afgezet. Er zouden "serieuze aanwijzingen" voor machtsmisbruik in zijn tijd als vicepresident zijn.

Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, stelde op een persconferentie dat er aanwijzingen zijn dat Biden zich tijdens zijn vicepresidentschap schuldig zou hebben gemaakt aan corruptie. Waar de aanwijzingen precies over gaan, is niet duidelijk.

Het onderzoek richt zich waarschijnlijk met name op Bidens zoon Hunter. Uiterst rechtse Republikeinen grijpen het gedrag van Hunter Biden al langer aan om de huidige president aan te vallen.

Het Witte Huis en de Democraten hekelen de poging tot afzetting al langer en benadrukken dat er (nog) geen overtuigend bewijs is getoond. "De Republikeinen hebben tot nu toe nog geen bewijs voor wangedrag van de president geleverd. Sterker nog: hun eigen getuigen hebben verklaard dat dat er niet is", zei een woordvoerder van het Witte Huis.

Ook Republikeinse senatoren zijn minder enthousiast over de stap van McCarthy. Velen zeggen dat er te weinig grond is voor het onderzoek en dat concreet bewijs ontbreekt. Zo vreest de Republikeinse senator Marco Rubio dat de afzettingsprocedure te snel wordt ingezet.

Het Huis van Afgevaardigden en de Republikeinse senatoren waren niet blij met de afzettingsprocedures tegen voormalig president Donald Trump die door de Democraten werden gestart. Beide pogingen sneuvelden in de Senaat, waarin twee derde voor afzetting moest stemmen. De Republikeinen hadden toen een meerderheid in de Senaat.