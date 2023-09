Venetië start proef met entreekaartjes van 5 euro voor dagtoeristen

Venetië gaat komend voorjaar experimenteren met entreetickets voor toeristen. Mensen die voor een dag naar de Italiaanse stad komen, moeten dan 5 euro betalen om het historische centrum in te mogen.

De gemeenteraad stemde dinsdag in met het plan, waar al jaren over wordt gesproken. Venetië kampt al jaren met problemen door het massatoerisme. Het experiment wordt uitgevoerd op dertig dagen in 2024, met name op drukke feestdagen en in de weekenden.