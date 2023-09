Tientallen krokodillen ontsnapt uit Chinese fokkerij door overstromingen

Delen via E-mail

In het zuiden van China zijn tientallen krokodillen ontsnapt uit een fokkerij. De reptielen konden ontsnappen door de ernstige overstromingen die werden veroorzaakt door de tyfoon Haikui, die al ruim een week over het gebied raast.

Zo'n 75 krokodillen vluchtten toen een meer overstroomde in Maoming, in de provincie Guangdong. Tot nu toe zijn 8 krokodillen gevangen. De meeste zijn om veiligheidsredenen doodgeschoten of geëlektrocuteerd, schrijft BBC News.