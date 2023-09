Neushoorn doodt verzorger en verwondt twee anderen in Oostenrijkse dierentuin

Een neushoorn in een Oostenrijkse dierentuin heeft meerdere mensen aangevallen. Daarbij kwam een 33-jarige verzorger om het leven. Haar man en een andere verzorger raakten ernstig gewond.

De neushoorn viel de dierenverzorgers onverwacht aan in dierentuin Hellbrunn in Salzburg. De vrouw moest de neushoorn behandelen met een middel, maar daar was het dier mogelijk niet van gediend. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.