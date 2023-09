Hoogste hof in Israël beoordeelt hervormingen die eigen toekomst bepalen

Het Israëlisch hooggerechtshof begon dinsdag met de eerste zitting over de omstreden hervormingen van de rechtsstaat. Premier Benjamin Netanyahu wil deze doorvoeren om het hooggerechtshof minder macht te geven. "Je zou kunnen zeggen dat de slager zijn eigen vlees keurt."

Het is al een tijdje onrustig in Israël. Veel Israëliërs vinden dat de regering te veel macht naar zich wil toetrekken door het hooggerechtshof buitenspel te zetten. Dat wil ze doen via juridische veranderingen. "Het hof is zo ongeveer de enige instantie die de uitvoerende macht in Israël controleert", legt Israëldeskundige Erwin van Veen van Instituut Clingendael uit.

Het hooggerechtshof kan benoemingen of voorstellen van de regering als 'onredelijk' bestempelen en daarmee tegenhouden. Daarmee heeft het Israëlische hooggerechtshof het laatste woord.

De rechters beoordelen of de overheid het probleem dat ze met haar beleid wil aanpakken goed in kaart heeft gebracht. Daarnaast kijken ze of de reactie of het besluit van de overheid 'proportioneel' is. Tot slot beoordelen de rechters of er (betere) alternatieve oplossingen zijn, en of de regering deze heeft overwogen.

De voorstanders van de hervormingen vinden dat de rechters de regering nu te vaak terugfluiten. "Je kan best zeggen dat het hooggerechtshof echt te veel te zeggen heeft", zegt Van Veen. "Maar dat komt niet door het hof, maar door een politieke weeffout." Zo heeft Israël nog steeds geen grondwet. Daarnaast is er geen Eerste Kamer.

Een meerderheid van het Israëlische parlement stemde in juli in met de hervormingen. Nu is het hooggerechtshof aan zet. De rechters hoorden dinsdag de bezwaren van tegenstanders van de hervormingen aan. Alle vijftien opperrechters waren bij de zitting. Dat was voor het eerst in de Israëlische geschiedenis. Het zegt iets over het belang van deze zaak.

Sowieso zorgt de zaak voor een gekke situatie, omdat het hooggerechtshof natuurlijk over zijn eigen toekomst beslist. De rechters moeten bepalen of de kritiek van de regering gegrond is: dat zij als rechters te veel invloed op het regeringsbeleid hebben.

Het is nog niet bekend wanneer de rechters uitspraak doen. Er zullen sowieso meerdere zittingen plaatsvinden. "Ze zullen niet over één nacht ijs gaan", zegt Van Veen.

Als de rechters instemmen met de hervormingen, dan krijgt de regering vrij spel. "Dan mag de overheid een willekeurig probleem definiëren zoals ze wil en daarna de actie kiezen die haar het best bevalt." De zittende regering krijgt daarmee "buitengewoon veel macht", ten koste van de oppositie en minderheden. Dit maakt het namelijk moeilijk om tegen de overheid in te gaan. Zolang de regering een meerderheid heeft, kan die alles bepalen. Dat klinkt misschien democratisch, maar de vraag is of het eerlijk is.

Op die manier mag "de helft plus één" over iedereen beslissen. In de Nederlandse Grondwet en in verschillende internationale verdragen is vastgelegd dat dit niet mag. "Er gelden fundamentele rechten, ondanks dat de meerderheid het er niet mee eens is." Israël heeft dit soort grondrechten niet vastgelegd.

Als de rechters de hervormingen afwijzen, "dan zal het van de reactie van de regering afhangen" wat er vervolgens gebeurt. De regering kan het besluit naast zich neerleggen. "Dan heb je een conflict op het hoogste niveau."

Dan is de vraag of uitvoerende organisaties meegaan met de regering of voor het hof kiezen. Als ze zich tegen de regering keren, "dan krijg je een soort burgerlijke ongehoorzaamheid binnen de staat". Denk aan een politie-eenheid die niet doet wat de regering wil. "Dat is een unieke situatie die we nog maar zelden ergens hebben meegemaakt."

Het kan ook dat de overheidsinstanties zich neerleggen bij het besluit van de regering, maar dat delen van de samenleving opnieuw in opstand komen. Er kunnen grootschalige demonstraties volgen, of een massale weigering van de dienstplicht.

Als je voorspelt wat de rechters gaan doen, begeef je je volgens Van Veen "op glad ijs". Maar het zou logischer zijn als ze de hervormingen afwijzen. Hij verwacht wel dat de rechters "een uitweg" zullen bieden in het vonnis. Bijvoorbeeld door een voorstel voor brede hervormingen te doen - plannen waarmee de hele staat anders wordt ingericht.

De kritiek op de macht van het hooggerechtshof is namelijk niet onterecht. Maar het is onlogisch om alleen de macht van de rechters te verminderen, omdat de weegschaal daardoor nog verder uit balans raakt.

Wat er ook gebeurt in de rechtszaal: iedere Israëliër wordt erdoor geraakt. "Dit is nog maar het begin van wat er verder nog kan gebeuren." Nu al staan de spanningen tussen diverse bevolkingsgroepen in het land op scherp. Orthodoxe joden, nationalisten en seculieren: ze lijken steeds minder gemeen te hebben. De polarisatie neemt toe. Van Veen ziet geen snelle oplossing voor de problemen.