Alleen al in Libische stad Derna 5.200 doden door overstromingen

Door de overstromingen in Libië zijn inmiddels duizenden mensen om het leven gekomen. In de stad Derna alleen al gaat het om zeker 5.200 mensen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zijn zeker tienduizend mensen vermist.

De overstromingen in de stad in het noorden van Libië zijn het gevolg van storm Daniël. De kuststad heeft naar schatting 125.000 inwoners. Een minister van de Oost-Libische regering zei na een bezoek dat zeker een kwart van de stad is weggevaagd nadat dammen waren bezweken.