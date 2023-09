Cruiseschip met 200 mensen ligt vast bij Groenland, hulp kan er vrijdag pas zijn

Een cruiseschip is vast komen te liggen bij een fjord in het oosten van Groenland. Aan boord van het schip zijn zeker 206 mensen. Volgens het samenwerkingsverband JAC kan het dichtstbijzijnde hulpschip er vrijdagochtend (lokale tijd) pas zijn.

De bemanning van de Ocean Explorer laat aan persbureau Reuters dat er geen gewonden aan boord zijn. Ook is de kans op eventuele gewonden minimaal. Het is niet duidelijk hoe het schip heeft kunnen vastlopen.

De opvarenden lijken nog wel even te moeten wachten op hulp; volgens het JAC, een militair samenwerkingsverband van Denemarken, Groenland en Faeröer, is het dichtstbijzijndste hulpschip ver weg. Dat schip kan pas vrijdagochtend bij het cruiseschip zijn.

"Een cruiseschip met problemen in een nationaal park is uiteraard zorgwekkend", zegt Brian Jensen, hoofd van het JAC, in een verklaring. "Al verwacht ik niet dat de gezondheid van de opvarenden of de natuur in het geding is."