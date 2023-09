Na kritiek ook groeiend ongeduld over Tunesiëdeal in EU-parlement

Delen via E-mail

Het schiet maar niet op met de afspraken die Brussel met Tunesië heeft gemaakt om de overtocht van vluchtelingen en migranten tegen te gaan. Dat vinden niet alleen de tegenstanders in het Europarlement, maar ook steeds meer voorstanders.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie sloot bijna twee maanden geleden met premier Mark Rutte en zijn Italiaanse ambtgenoot Giorgia Meloni een akkoord met Tunesië. Het land krijgt ruim 1 miljard euro in ruil voor het tegengaan van de levensgevaarlijke mensensmokkel over de Middellandse Zee.

Maar de afspraken zijn nog altijd niet uitgewerkt. Volgens de Commissie is ook nog geen enkele euro overgemaakt. Het aantal mensen dat de oversteek waagde, is ondertussen niet gedaald, maar zelfs gestegen.

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers en zijn VVD-collega Malik Azmani willen dat de Commissie haast maakt. "We zien tot nu toe nog niet veel van implementatie", zegt Lenaers, die over migratie gaat in de christendemocratische fractie.