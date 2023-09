Ruim duizend lichamen geborgen in Libische stad Derna na overstromingen

Delen via E-mail

In de Libische stad Derna zijn na de overstromingen van maandag zeker duizend lichamen geborgen. Dat meldde een minister van de Oost-Libische regering dinsdag na een bezoek aan de stad.

"Ik overdrijf niet als ik zeg dat een kwart van de stad is weggevaagd. Heel veel gebouwen zijn ingestort", zei de Oost-Libische minister van Burgerluchtvaart Hichem Chkiouat telefonisch tegen persbureau Reuters.

Het oosten van Libië is zwaar getroffen door de storm Daniel, die eerder ook slachtoffers had gemaakt in andere landen. Op sociale media circuleren beelden van verwoeste gebouwen en auto's die worden meegesleurd door het water.