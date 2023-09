'Bedenker' Ian Wilmut van wereldberoemd gekloond schaap Dolly overleden

De Britse wetenschapper achter het gekloonde schaap Dolly, Ian Wilmut, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat maakt het Schotse dierwetenschappelijke Roslin Institute maandag bekend. Wilmut leed aan de ziekte van Parkinson.

Wilmut werd samen met collega Keith Campbell wereldnieuws toen hij in 1996 Dolly 'creëerde'. Het dier werd gemaakt uit een cel van een volwassen schaap. Dolly leefde ongeveer 6,5 jaar en overleed in 2003 aan een longontsteking.

Dolly was niet het eerste gekloonde dier. In 1958 werd een kikker gekloond. Sinds Dolly zijn vele andere dieren gekloond, waaronder lammetjes en muizen.

Het schaap is opgezet en te zien in het National Museum of Scotland in Edinburgh.