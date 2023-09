Dit weten we nu over de dodelijke storm Daniël die over Noord-Libië raasde

Door storm Daniël zijn in het noorden van Libië zeker 250 mensen om het leven gekomen. Mogelijk ligt dat aantal vele malen hoger. Dit weten we nu over de ramp in het Noord-Afrikaanse land.

Storm Daniël heeft in Libië aan zeker 250 mensen het leven gekost. Het noodweer leidde tot overstromingen en heeft onder meer de kuststeden Benghazi en Derna getroffen. Volgens de Rode Halvemaan, het Rode Kruis in Libië, worden nog zeker 150 mensen vermist. Onder hen zijn meerdere hulpverleners.

Mogelijk ligt het dodental vele malen hoger: volgens premier Osama Hamad zijn meer dan tweeduizend mensen omgekomen. Dat meldde hij op televisiezender al-Masar, al kon hij niet vertellen waar hij dat cijfer op baseerde. Hij bezocht maandag het rampgebied in Benghazi.

In de stad worden reddingsoperaties uitgevoerd. Daarbij zou volgens een regeringswoordvoerder het contact zijn verloren met negen militairen. Volgens Hamad worden duizenden mensen vermist. De aantallen die hij noemt zijn niet bevestigd, maar lokale media noemen de impact van de storm "catastrofaal". De vrees voor meer doden is dan ook reëel.

Libië heeft twee regeringen Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen. De oostelijke regering onder leiding van Osama Hamad wordt niet internationaal erkend. Het gebied wordt gecontroleerd door het Libische Nationale Leger van commandant Khalifa Haftar. De legerleider vocht onder het bewind van dictator Muammar Khadaffi. Daarnaast is er ook een regering in de hoofdstad Tripoli gevestigd. Deze overheid, onder leiding van premier Abdul Hamid, regeert in het westen van Libië en wordt erkend door de Verenigde Naties.

De storm met extreem harde windstoten heeft een enorm spoor van vernieling achtergelaten. De Libische regering sprak van "gigantische materiële schade aan eigendommen van de overheid en burgers". Meerdere gebouwen zijn ingestort.

Op beelden is te zien dat mensen toevlucht zoeken op de daken van hun huizen. In Derna steeg het water volgens getuigen tot 3 meter hoogte. Bruggen en wegen zijn vernield en auto's spoelen weg. In het rampgebied is de stroom uitgevallen en ook communicatie is onmogelijk.

Vanwege het noodweer hebben autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen. Er is een avondklok ingesteld. In Benghazi zijn scholen en winkels meerdere dagen gesloten en ook een aantal belangrijke havens is buiten werking gesteld. In het land zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

De storm hield eerder al huis in Griekenland, waar ten minste vijftien doden vielen. In Libië zijn dat er in ieder geval vele malen meer. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Qatar stuurt hulptroepen naar Libië voor de reddingswerkzaamheden.

De VN-missie in Libië zegt de situatie op de voet te volgen en ondersteuning te bieden aan de autoriteiten. De storm trekt richting buurland Egypte, de overheid heeft inwoners gewaarschuwd voor het noodweer.