Marokko passeert grens van 72 uur na de ramp: kans op overlevenden wordt minimaal

Het was maandagavond 72 uur na de aardbeving in Marokko. Het aantal doden staat op 2.862. De kans wordt steeds kleiner dat er nog levende mensen worden gevonden. Waarom is deze grens een cruciaal moment in de reddingsoperatie?

In de eerste dagen na een aardbeving is het eerste doel van reddingswerkers om in het puin overlevenden te vinden. Tijd is de grootste vijand van de reddingswerkers: de eerste 72 uur zijn cruciaal als het gaat om het vinden van levende slachtoffers.

"Dat zijn de zogenoemde 'gouden uren'", legt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse hulpteam USAR (Urban Search and Rescue Team) uit. "Als het veel langer gaat duren, wordt je overlevingskans echt drastisch kleiner."

Dit heeft vooral te maken met de hoeveelheid voedsel en water die slachtoffers mogelijk binnen handbereik hebben, aldus Van Waardhuizen. "Je kan 72 uur zonder water. Daarna bezwijken mensen aan uitdroging of aan het gebrek aan voeding. Of je langer dan drie dagen kan overleven, heeft veel te maken met de toegang tot eten en drinken."

Volg de aardbeving in Marokko Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

Ander lichamelijk letsel is nadeel

Daarnaast zijn er nog een aantal andere elementen die een rol spelen bij de vraag wie er na dagen zoeken nog levend onder het puin vandaan wordt gehaald en wie niet. "Als je onder het puin ligt, is er altijd een kans op ander lichamelijk letsel", vertelt Harriët Hoogeveen van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen aan NU.nl.

"Je kan een balk op je hoofd of op je spieren hebben gekregen", noemt Hoogeveen als voorbeeld. Deze verwondingen hebben ook impact op de lichamelijk gesteldheid van een slachtoffer en kunnen ervoor zorgen dat iemand fysiek minder sterk wordt.

0:41 Afspelen knop Reddingswerkers zoeken naar mensen onder het puin in Marokko

Ook mentale staat van slachtoffer speelt rol

Verder is de mentale staat van een slachtoffers heel belangrijk, legt de Artsen zonder Grenzen-expert uit. "Dat bepaalt hoe al je verschillende hormonen op elkaar inspelen. Hoe je stresshormoon bijvoorbeeld reageert. Het heeft allemaal met elkaar te maken."

Overigens zijn er altijd uitzondering op die ongeschreven 72 uursregel. Na de aardbevingen in Turkije en Syrië werden er na 182, 222 en zelfs 248 uur nog mensen onder het puin gevonden. Al werden deze gevallen destijds als uniek gezien.