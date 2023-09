Nederlandse hulpverleners wachten op groen licht Marokko: 'Tas is gepakt'

Tientallen Nederlandse hulpverleners staan klaar om in Marokko te helpen bij de aardbeving. NU.nl sprak twee organisaties die tot nu toe geen toestemming krijgen om hulp te bieden. "Het is vervelend om op je handen te zitten."

Jorg van Waardhuizen is een van de hulpverleners die naar Marokko wil afreizen. Hij maakt deel uit van het Urban Search and Rescue Team (USAR). Dat is het reddingsteam van de Nederlandse overheid. "Mijn tas staat helemaal gepakt thuis klaar."

Ook Esther van Neerbos van Stichting Signi Zoekhonden is klaar om te vertrekken. Zij wil samen met zes anderen en vier honden naar het aardbevingsgebied. Dit zou haar veertiende missie zijn. "Het blijft bijzonder dat je zoveel kunt betekenen."

Net als Van Waardhuizen is Van Neerbos nu nog in Nederland. "We hopen dat de ambassade zo snel mogelijk groen licht geeft."

Aardbeving in Marokko Marokko werd vrijdagavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.8. Het epicentrum van de beving lag in Ighil. Die plaats ligt enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van Marrakesh. De beving was zo sterk dat de trillingen zelfs in Spanje en Portugal werden gevoeld. De aardbeving heeft al zeker 2.497 levens geëist.

Zonder hulpverzoek kan een team niks

Als er een ramp gebeurt, begint het USAR direct met de voorbereidingen voor een mogelijke uitzending. Zaterdag was alles gereed. De vrachtwagen was op weg naar vliegveld Eindhoven en een verkenningsteam stond op Schiphol klaar om direct een lijnvlucht naar Marokko te pakken zodra zij groen licht kregen. Er was alleen een probleempje: het hulpverzoek van Marokko kwam maar niet.

Zonder hulpverzoek kan een overheidsorganisatie van een ander land een rampgebied niet zomaar betreden. "Je kan niet zomaar namens een ander land binnen komen wandelen", zegt Van Waardhuizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Marokko laten weten dat er in Nederland een team klaarstaat, maar zonder officieel verzoek kan het team niks.

"Toen zaterdagavond bleek dat het hulpverzoek niet zo snel zou komen, bevroren we alles." De opgeroepen mensen gingen weer naar huis en aan het werk, en de vrachtwagen keerde terug naar het verzamelpunt in Zoetermeer. Mocht het hulpverzoek arriveren, kan het USAR binnen vier uur vertrekken naar Marokko. Tot die tijd staat de hulporganisatie op stand-by.

Ondertussen is Van Neerbos druk aan het bellen met de ambassade. Als medewerker van een particuliere hulporganisatie mag zij gewoon zelf naar Marokko gaan, maar ze wil toch graag vooraf zoveel mogelijk afstemmen. Op die manier is de kans groter dat ze bij aankomst ook echt aan de slag kan.

Dat ze niet gelinkt is aan de overheid, kan in haar voordeel werken. Toen er in 2004 een aardbeving in Marokko was, mocht haar organisatie bijvoorbeeld wel helpen. Het USAR kwam toen niet verder dan het vliegveld.

1:55 Afspelen knop Kritieke grens in Marokko in zicht: hierom zijn eerste 72 uur cruciaal

De uren tikken weg

Het is frustrerend om te moeten wachten. "Het is gewoon jammer en teleurstellend als je niet kan doen waarvoor de organisatie in het leven is geroepen", zegt Van Waardhuizen. De eerste 72 uur zijn volgens hem "de gouden" uren. "Als het veel langer gaat duren, wordt je overlevingskans echt drastisch kleiner."

Deze 72 uur zijn bijna voorbij in Marokko. Hoe meer tijd er verstrijkt hoe kleiner de kans wordt dat USAR nog mensen levend onder het puin vandaan kan halen. Als het langer duurt voor er een hulpverzoek komt, kan USAR nog steeds helpen. Alleen wordt de hulp dan anders.

Het bieden van "hoop, troost en perspectief" wordt dan de taak. Zo zijn hun honden getraind op het vinden van levende mensen. Als nabestaanden zeker weten dat er een geliefde onder het puin ligt en de hond blaft niet, dan weten ze dat diegene is overleden.

Maar omdat de hoofdtaak van USAR het vinden en redden van overlevenden is, weet Van Waardhuizen dat de kans steeds kleiner wordt dat zij zullen gaan. Als er een verzoek van Marokko binnenkomt, start de afweging hoeveel de organisatie nog kan betekenen. "Het is fiftyfifty: of we gaan of we gaan niet."

Speuren naar doden

Voor Van Neerbos is de tijd minder dringend. Haar honden speuren ook naar overleden mensen. Daarom kan zij ook nog later hulp bieden in Marokko. Toch vindt ook zij het vervelend om te wachten, omdat zij ook zo snel mogelijk aan de slag wil. "Je probeert kalm te blijven", zegt Neerbos. "Maar het is natuurlijk heel frustrerend."

Voor de honden is het wachten wat minder erg. Zij hebben nog niet door wat er mogelijk staat te gebeuren. Maar wanneer ze het vliegtuig in gaan "weten ze al genoeg". Ze worden dan helemaal blij en opgewonden. Voor de honden is de zoektocht echt een spel om zo goed mogelijk te zoeken.