Wat kun je het beste doen als je Marokko wilt helpen (en wat juist niet)?

Drie dagen nadat Marokko is getroffen door een aardbeving, zijn er verspreid door Nederland inmiddels verschillende hulpinitiatieven opgetuigd. Ook is er een speciaal gironummer waarop geld wordt ingezameld. Dit kun je het beste doen als je wilt helpen.

"In het geval van een aardbeving zoals in Marokko moeten er altijd in grote lijnen twee dingen gebeuren", zegt noodhulpexpert Kees Zevenbergen in gesprek met NU.nl.

"Allereerst moet er acute hulp op gang komen voor mensen die medische hulp nodig hebben. En mensen die nog vastzitten onder het puin moeten worden geholpen", zegt Zevenbergen.

Ten tweede is er hulp nodig voor mensen die op een andere manier slachtoffer zijn, bijvoorbeeld doordat ze hun huis kwijt zijn. Of bijvoorbeeld doordat ze geen toegang meer hebben tot eten of schoon drinkwater.

Wil je bijdragen aan acute hulp, dan kun je het beste geld sturen

"Die eerste acute hulp is echt vakwerk", zegt Zevenbergen. Dat moet bijvoorbeeld worden uitgevoerd door professionele zoekteams en medici, legt hij uit.

Als burger kun je daar in praktische zin vaak niet echt bij helpen. Maar met een financiële bijdrage kun je volgens hem wel je steentje bijdragen. "Bijvoorbeeld door geld over te maken naar het Rode Kruis of een andere organisatie. Zij zijn daar en helpen met de acute nood."

Dat geldt ook als er in de periode na de aardbeving bepaalde nazorg nodig is voor mensen, zoals op psychosociaal vlak. "Dat zag je bijvoorbeeld in Oekraïne na het uitbreken van de oorlog. Toen was er veel psychosociale hulp nodig. En daarvoor is geld nodig."

Rode Kruis heeft Giro 6868 geopend voor slachtoffers aardbeving Het Rode Kruis heeft na de aardbeving in Marokko Giro 6868 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren om slachtoffers te helpen. Dat kan via deze link, of door geld over te maken naar rekeningnummer NL83 INGB 0000 0068 68. Inmiddels is 1,2 miljoen euro opgehaald.

Geld ook nodig voor andere slachtoffers

Geld sturen is ook een optie om mensen te helpen die op een andere manier slachtoffer zijn geworden van de aardbeving. Wel zijn er dan meer mogelijkheden.

"Dat kan je weer doen door geld te sturen naar hulporganisaties", zegt Zevenbergen. "Maar je kunt het geld ook overmaken naar kleinere partijen die helpen, zoals vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. En als je zelf mensen kent in het getroffen gebied, is het mogelijk om hen financieel bij te staan. Dat kan bijvoorbeeld door ze geld te sturen zodat zij spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Vaak gaat het dan namelijk om grote uitgaven."

Ook maandag wordt in Marokko nog gezocht naar overlevenden onder het puin. Inmiddels heeft het land hulp geaccepteerd van vier landen: Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Foto: EPA

'Hulp in materiële zin moet vraaggestuurd zijn'

Maar echt in actie komen is ook mogelijk. Dat kan door bijvoorbeeld spullen te verzamelen. Wel is het dan erg belangrijk om te kijken naar de situatie in het betreffende land, legt Zevenbergen uit.

"In Noord-Syrië was de hulp na de aardbeving (van eerder dit jaar, red.) erg ingewikkeld. De grenzen zaten dicht en je kon er geen geld naartoe sturen." Hij legt uit dat het belangrijk is te bekijken hoe goed de economie in een land functioneert, hoe goed de wegen zijn en hoe open de overheid is.

"Een goed functionerende economie, zoals in Marokko, kan een grote vraag naar bepaalde goederen namelijk vaak zelf enigszins oplossen. Dan is het niet altijd nodig dat er spullen van buitenaf komen."

Zijn er wel spullen nodig, dan is het volgens Zevenbergen belangrijk om goed te kijken waar vraag naar is. "Het is niet zo slim om bijvoorbeeld zomaar een busje te vullen met je buren en die richting Marokko te sturen", zegt hij. Je aansluiten bij initiatieven die ontstaan vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, is dan bijvoorbeeld een optie. "Die staan vaak in contact met mensen in het getroffen land en weten wat nodig is."

Emotionele steun misschien wel net zo belangrijk

Maar naast het leveren van geld en spullen kan je volgens de noodhulpexpert nog meer doen om te helpen.

"Als je iemand kent die Marokkaans is en familie heeft in Marokko, kun je diegene eens vragen hoe het hem of haar gaat. Dat is zo ontzettend belangrijk. Mensen zoeken naar steun en zo'n vraag is ontzettend waardevol."

En als je zelf Marokkaans bent of familie hebt in Marokko, kan je ook overwegen er zelf naartoe te gaan, als je die mogelijkheid hebt. "In de auto stappen en je handen uit de mouwen steken. Of bijvoorbeeld bij je familie in Marokko op bezoek gaan. Ook dat is een goede manier om te helpen", besluit Zevenbergen.