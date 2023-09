Brazilië arresteert Poetin mogelijk toch als hij volgend jaar naar G20-top komt

Brazilië arresteert de Russische president Vladimir Poetin mogelijk toch als hij in 2024 naar de G20-top in Rio de Janeiro gaat. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva komt daarmee terug op zijn uitspraak dat Poetin zich geen zorgen hoeft te maken.

"Ik weet niet of de Braziliaanse justitie hem zal aanhouden", zei de Braziliaanse president. "Daar gaat de rechterlijke macht over, niet de regering."

De uitspraak van Lula is opmerkelijk, omdat hij eerder nog zei dat de Russische president zich geen zorgen hoeft te maken als hij naar de G20-top komt. Lula stelde dat Poetin niet gearresteerd zal worden zolang hijzelf nog president van Brazilië is.

Het hof in Den Haag heeft vanwege de oorlog in Oekraïne namelijk een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Poetin. Rusland zou illegaal kinderen uit bezette gebieden hebben gedeporteerd naar eigen grondgebied.

Net als Brazilië worstelen ook andere leden van de ICC met de verplichting om Poetin te arresteren. In Zuid-Afrika ontstond daar nog discussie over in aanloop naar de topontmoeting van de BRICS-landen. Poetin ging daar uiteindelijk niet naartoe. De Russische president heeft zijn land sinds de inval in Oekraïne nauwelijks verlaten.