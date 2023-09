Zo worden nog altijd slachtoffers in het puin van 9/11 herkend

Delen via E-mail

Op 11 september 2001 zijn twee vliegtuigen twee wolkenkrabbers in New York binnengevlogen. Afgelopen vrijdag zijn nog eens 2 van de 2.753 slachtoffers geïdentificeerd. Hoe kan dat na zo'n lange tijd?

Dit artikel is een nieuwe versie van een artikel dat in 2021 is verschenen.