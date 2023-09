Speciaal fonds en steun uit andere landen: hulp in Marokko komt op gang

Delen via E-mail

Enkele dagen na de zware aardbeving in Marokko komt de hulp op gang. De regering heeft een speciaal fonds in het leven geroepen en hulp van vier landen geaccepteerd.

De Marokkaanse regering wil met het zondag opgerichte fonds de getroffen bevolking helpen. Met het geld kunnen ze bijvoorbeeld hun huizen repareren, onderdak regelen of eten kopen. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen geld overmaken naar dat fonds, meldt de Marokkaanse nieuwswebsite Hespress.

Marokko is vrijdagavond getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6.8. Het natuurgeweld heeft voor zover bekend 2.122 levens geëist. De meeste doden vielen in de regio Al Haouz, waar het epicentrum van de beving was.