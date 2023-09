Minstens veertig doden bij luchtaanval op markt in Soedanese hoofdstad

Bij luchtaanvallen op de Soedanese hoofdstad Khartoem zijn zondag minstens veertig mensen gedood en tientallen anderen gewond geraakt. Dat meldt de plaatselijke vrijwillige spoedhulp.

Een ziekenhuis in de hoofdstad heeft alle medische professionals in het gebied opgeroepen te komen helpen bij de behandeling van het groeiende aantal gewonden.

De aanval is een van de dodelijkste in Soedan sinds het land in een gewelddadig conflict verwikkeld is.