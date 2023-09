Aantal doden door zware aardbeving in Marokko opgelopen tot 2.122

Het dodental van de zware aardbeving in Marokko is gestegen tot 2.122. Het aantal gewonden is opgelopen tot 2.421. Dat meldt de Marokkaanse staatstelevisie.

Zaterdagavond werden nog 2.012 doden en 2.059 gewonden gemeld.



Vrijdagavond werd Marokko opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 6.8. Het epicentrum bevond zich in de plaats Ighil, vlak bij Marrakesh. De meeste slachtoffers vielen in Al Haouz, de provincie waar het epicentrum van de aardbeving lag. Daar vielen bijna dertienhonderd doden.

De getroffen regio ligt in een bergachtige streek. Hulpdiensten kunnen het afgelegen gebied moeilijk bereiken, mede doordat veel wegen beschadigd zijn. Het dodental kan daardoor nog oplopen.

Door de beving stortten veel huizen en andere (historische) gebouwen in. Veel Marokkanen sliepen de afgelopen twee nachten buiten uit angst voor naschokken en instortgevaar.

0:41 Afspelen knop Reddingswerkers zoeken naar mensen onder het puin in Marokko

Al ruim 600.000 euro opgehaald met giro 6868

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn nog geen meldingen binnengekomen van Nederlandse slachtoffers.

Het Rode Kruis heeft zaterdag giro 6868 geopend voor hulp na de dodelijke aardbeving. Donaties gaan naar de hulpverlening van de Marokkaanse Halve Maan. Zo heet het Rode Kruis in Marokko. Zondag was er al ruim 600.000 euro opgehaald. Ook de hulporganisatie Islamic Relief Nederland haalt geld op voor de slachtoffers.

Aardbevingen zoals deze zijn zeldzaam in Marokko

Zware aardbevingen als die van dit weekend zijn vrij zeldzaam in Marokko. De een-na-laatste keer dat het land dit meemaakte, was in 2004. Toen werd het noorden van Marokko opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 6.5. Daarbij vielen ruim zeshonderd doden en honderden gewonden.

De aardbeving met de grootste impact in Marokko gebeurde in 1960. Toen vielen er twaalfduizend slachtoffers en nog eens twaalfduizend gewonden bij een beving met een magnitude van 5.8. De westelijke kustplaats Agadir stortte in. Een derde van de inwoners overleefde die ramp niet, zo schrijft The New York Times.