Een zeldzame, maar zware klap: dit weten we over de aardbeving in Marokko

Marokko bidt voor de duizenden slachtoffers van de aardbeving. Terwijl mensen bloed doneren voor zwaargewonden in het ziekenhuis, hopen reddingswerkers zondag tussen al het puin nog overlevenden te vinden. Dit is wat we nu weten.

Vrijdag rond 23.00 uur werd Marokko opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6.8. Het epicentrum bevond zich in de plaats Ighil, die op enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van Marrakesh ligt. De beving was zo sterk, dat de trillingen ook in de rest van Marokko en zelfs in Spanje en Portugal werden gevoeld.

Door de beving stortten huizen en andere gebouwen in. De meeste slachtoffers vielen in Al Haouz, de provincie waar het epicentrum van de aardbeving lag. Daar vielen bijna dertienhonderd doden. In totaal zijn er tot dusver 2.012 doden gemeld.

Maar er wordt gevreesd dat het dodental nog oploopt. Zo liggen er nog veel slachtoffers in kritieke toestand in het ziekenhuis en halen reddingswerkers nog steeds mensen onder het puin vandaan. En dat blijkt een lastige klus.

Zo kunnen de reddingswerkers veel afgelegen gebieden nauwelijks bereiken. Belangrijke wegen, zoals die tussen Marrakesh en het Atlasgebergte, zijn deels geblokkeerd door brokken die van een klif zijn gevallen.

Zware aardbevingen zijn zeldzaam in Marokko

Zware aardbevingen als die van dit weekend zijn vrij zeldzaam in Marokko. De een-na-laatste keer dat het land dit meemaakte, was in 2004. Toen werd het noorden van Marokko opgeschrikt door een aardbeving met kracht van 6.5. Daarbij vielen ruim zeshonderd doden en honderden gewonden.

De aardbeving met de grootste impact in Marokko gebeurde in 1960. Toen vielen er twaalfduizend slachtoffers en nog eens twaalfduizend gewonden bij een beving met een kracht van 5.8. De westelijke kustplaats Agadir stortte in. Een derde van de inwoners overleefde die ramp niet, zo schrijft The New York Times.

Mensen slapen buiten uit angst voor naschokken

Naast al het menselijke leed veroorzaakte de aardbeving van vrijdagavond ook veel materiële schade. Zo zijn delen van het UNESCO-werelderfgoed in de historische binnenstad van Marrakesh beschadigd. Historische bouwwerken vertonen bijvoorbeeld scheuren. Al is de schade aan de belangrijkste historische plekken in de oude stad volgens de lokale autoriteiten minimaal.

Maar ook die beperkte schade heeft een grote impact. Zo durven duizenden huishoudens hun beschadigde huizen niet meer in te gaan. Uit angst voor de gevolgen van naschokken sliepen ze al twee nachten op rij buiten.

Zulke schokken worden nog wel gemeten, maar vormen volgens de Marokkaanse seismologische dienst op zichzelf geen gevaar, zo schrijft Al Jazeera. Al kunnen ze er wel voor zorgen dat eerder beschadigde gebouwen alsnog instorten. En dus zit er voor veel Marokkanen weinig anders op dan buiten te blijven slapen.

Van geld en spullen tot bloed: donaties komen op gang

Ondertussen krijgt Marokko vanuit de hele wereld steun. Zo betuigden demissionair premier Mark Rutte en het Nederlandse koningspaar hun medeleven. Ook de leiders van Turkije, Israël en Frankrijk spraken hun steun uit. En de Verenigde Naties staan klaar om de getroffen bevolking te ondersteunen.

De Rode Halvemaan, een zusterorganisatie van het Rode Kruis, heeft al duizenden medewerkers ingezet in het rampgebied. Zij proberen de getroffen afgelegen gebieden in de bergen te bereiken. De hulpverleners zoeken naar overlevenden, verlenen zorg en delen drinkwater, voedsel, dekens en tenten uit.

Het Rode Kruis heeft giro 6868 geopend voor slachtoffers van de aardbeving. En ook de hulporganisatie Islamic Relief Nederland is een inzamelactie begonnen om geld op te halen voor slachtoffers. De donaties worden gebruikt voor tijdelijk onderdak, hygiënekits, voedselpakketten en overige noodhulp, laat de organisatie weten.

Er zijn nog geen berichten dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert vakantiegangers contact op te nemen met hun reisorganisatie. Nederlanders die in Marokko verblijven, krijgen het advies zich bij het ministerie aan te melden.

Naast spullen roept Marokko de bevolking ook op om bloed te doneren voor de gewonden in de ziekenhuizen. Het Marokkaanse voetbalteam deelde die oproep. Zo riep sterspeler Achraf Hakimi op het sociale medium X iedereen op bloed te doneren om zoveel mogelijk levens te redden.