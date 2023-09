Overlevenden aardbeving Marokko slapen buiten, dodental opgelopen tot boven 2.000

Duizenden Marokkaanse families hebben uit angst voor naschokken de nacht van zaterdag op zondag buiten doorgebracht. Het dodental van de aardbeving in Marokko is inmiddels opgelopen tot 2.012.

Op meerdere plaatsen in het rampgebied worden Marokkanen zondagochtend wakker in tenten en onder dekens, meldt BBC News. Velen durven uit angst voor naschokken niet terug naar huis. Ze brachten daarom de tweede nacht op rij buiten door.

De natuurramp is de dodelijkste aardbeving in Marokko in zestig jaar. Gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen. Zo liggen er nog veel slachtoffers in kritieke toestand in het ziekenhuis. En er wordt nog volop gezocht naar mensen die nog onder het puin liggen.

Het epicentrum van de beving lag in de plaats Ighil, op enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van Marrakesh. Het getroffen gebied ligt in de bergen, wat het voor hulpdiensten moeilijker maakt om slachtoffers te bereiken. Zo zijn meerdere wegen beschadigd geraakt.

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft voor zondag opdracht gegeven om in alle moskeeën in Marokko te bidden voor de slachtoffers van de aardbeving. Dat liet het ministerie van Religieuze Zaken weten. Het zogenoemde Salat Al Ghaib, gebed voor de afwezigen, zal na het middaggebed verricht worden.

Zaterdagavond kondigde de koning al drie dagen van nationale rouw af. Ook gaf hij opdracht om de getroffenen te voorzien van onderdak, voedsel en andere hulp. Verder zullen volgens het Marokkaanse staatspersbureau de nationale vlaggen op alle openbare gebouwen halfstok hangen.

Rode Kruis opent giro 6868 voor slachtoffers

Het Rode Kruis heeft giro 6868 geopend voor hulp na de dodelijke aardbeving in Marokko. De donaties gaan naar de Marokkaanse Rode Halvemaan. Dat is de zusterorganisatie van het Rode Kruis in Marokko.

De Rode Halvemaan ondersteunt de autoriteiten en reddingsdiensten bij het werk in het rampgebied. Dat doet de organisatie door eerste hulp te verlenen, gewonden naar ziekenhuizen te vervoeren en psychosociale ondersteuning te bieden aan slachtoffers. De hulporganisatie is op dit moment actief in Marrakesh en de zuidelijker gelegen provincie Taroudant.

Ook de hulporganisatie Islamic Relief Nederland is een inzamelactie begonnen om geld op te halen voor slachtoffers van de beving. De donaties worden gebruikt voor tijdelijk onderdak, hygiënekits, voedselpakketten en overige noodhulp.

"Uw donatie wordt direct ter plekke ingezet door onze lokale veldmedewerkers. Zij beoordelen op dit moment waar de hulp het hardst nodig is." De organisatie is onderdeel van Islamic Relief Worldwide (IRW), een van de grootste islamitische hulporganisaties ter wereld.