Nederlanders in Marokko: 'Opeens begon het hele huis te trillen'

Bij de zware aardbeving in Marokko vielen al ruim duizend doden en raakten zeker twaalfhonderd mensen gewond. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog flink oplopen. NU.nl sprak met drie mensen die in het rampgebied waren tijdens de beving.

De 33-jarige Hanane Mouhdi uit Rotterdam is op vakantie bij haar familie in Ouarzazate, een stad ten zuidoosten van Marrakesh. "We wilden net gaan slapen en opeens begon het hele huis te trillen. Het was heel heftig; de lampen gingen heen en weer. Eerst had ik niet door dat het een aardbeving was", vertelt Mouhdi aan NU.nl. Bevingen komen voor in het gebied, maar zijn zeldzaam. "Ik heb er hier nog nooit één meegemaakt. Wel in Groningen."

Mouhdi en haar familieleden verlieten zo snel mogelijk het huis. Ze vertelt hoe mensen buiten schreeuwden en huilden. "We wisten dat er een kans op naschokken was, dus dat we niet terug het huis in konden", vertelt Mouhdi.

Ze is nog wel in haar eentje naar binnen gegaan om dekens, water, mobieltjes, geld en een rolstoel voor oma te halen. Daarna is de familie naar een dal gegaan en heeft zij de nacht doorgebracht op een akker. "In een open veld ben je op dat moment het veiligst."

In Ouarzazate zijn zeker dertig doden gevallen. Ook is er veel schade aan gebouwen. "Het mooie is dat iedereen elkaar wil helpen."

0:43 Afspelen knop Bewakingsbeelden tonen paniek tijdens aardbeving in Marokko

'Het was net alsof iemand tegen de auto stond te duwen'

De 58-jarige Peter Rus woont in Valencia en is op vakantie in Marokko. Hij zat in de auto terug naar zijn hotel in Marrakesh. "We stonden voor een stoplicht en toen was het net alsof iemand tegen de auto stond te duwen. We hadden eerst niet door dat het een aardbeving was. Totdat naast ons een muur in elkaar stortte."

In het hotel was iedereen in rep en roer, vertelt Rus. Er zaten onder meer grote scheuren in de muren van de lobby. Uiteindelijk hebben de meeste gasten van het hotel buiten bij het zwembad op ligbedjes geslapen. "Zelf hebben wij de achterbank van de auto naar achteren geklapt en hebben wij daar geslapen."

Scheuren in de lobby van het hotel van Peter Rus in Marrakesh. Foto: NU.nl/ Peter Rus

'Vogels vlogen weg, mensen schreeuwden'

De 34-jarige Lesley Duyndam en zijn vriendin uit Tilburg gingen naar Marokko om te kitesurfen. Er stond geen wind, dus besloten ze de laatste dagen in Marrakesh door te brengen. Ze waren thee aan het drinken in de oude stad toen de aardbeving plaatsvond. "Vogels vlogen weg, mensen schreeuwden. Het ging best hard", vertelt Duyndam.

Duyndam en zijn vriendin werden door het personeel van de bed and breakfast waar ze verbleven opgevangen op het beroemde plein Jemaa el-Fnaa in de oude stad van Marrakesh. "We zaten vlak naast een moskee die deels ingestort was. Het was chaos, alles was onduidelijk. Maar mensen waren heel vriendelijk en behulpzaam."