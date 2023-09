Rode Kruis opent giro 6868 voor slachtoffers van aardbeving in Marokko

Het Rode Kruis heeft giro 6868 geopend voor hulp na de dodelijke aardbeving in Marokko. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 820. Ook raakten 672 mensen gewond, van wie 205 in kritieke toestand verkeren.

Het geld dat binnenkomt op giro 6868 gaat naar de hulpverlening van de Marokkaanse Rode Halve Maan. Dat is de zusterorganisatie van het Rode Kruis in Marokko. De hulporganisatie ondersteunt de autoriteiten en reddingsdiensten bij het werk in het rampgebied. Dat doet de Rode Halve Maan door eerste hulp te verlenen, gewonden naar ziekenhuizen te vervoeren en psychosociale ondersteuning te bieden aan slachtoffers.

De hulporganisaties is op dit moment actief in de stad Marrakesh en de provincie Taroudant, ten zuiden van de stad. De beving had een magnitude van 6.8 en het epicentrum bevond zich in het plaatsje Ighil. Dat ligt op enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van Marrakesh.

De getroffen regio ligt in een bergachtig gebied. Vanwege beschadigde wegen hebben hulpdiensten moeite om het toch al vrij afgelegen gebied te bereiken. De verwachting is dat het dodental daarom nog zal oplopen. In Marrakesh zijn enkele historische gebouwen beschadigd geraakt. Duizenden mensen moesten hun woning verlaten en sliepen vannacht op straat.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen binnengekregen van Nederlandse slachtoffers. Het ministerie staat in contact met zijn Marokkaanse evenknie in Rabat.

Ook Islamic Relief Nederland haalt geld op

Ook de hulporganisatie Islamic Relief Nederland is een inzamelactie begonnen om geld op te halen voor slachtoffers van de beving. De donaties worden gebruikt voor tijdelijk onderdak, hygiënekits, voedselpakketten en overige noodhulp, laat de organisatie weten.

"Uw donatie wordt direct ter plekke ingezet door onze lokale veldmedewerkers. Zij beoordelen op dit moment waar de hulp het hardst nodig is." De organisatie is onderdeel van de internationale Islamic Relief Worldwide (IRW), een van de grootste islamitische hulporganisaties ter wereld.

