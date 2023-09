Aantal doden en slachtoffers door verwoestende aardbeving Marokko blijft oplopen

Delen via E-mail

Het dodental van de zware aardbeving in Marokko is opgelopen tot boven de dertienhonderd. Er zijn daarnaast achttienhonderd gewonden gevallen. Dat maakte de Marokkaanse staatstelevisie zaterdagavond bekend.

De verwachting is dat het aantal doden en gewonden nog flink zal oplopen. Het epicentrum van de beving (met een magnitude van 6.8) lag in het plaatsje Ighil, op enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van Marrakesh.

De getroffen regio ligt in een bergachtig gebied. Vanwege beschadigde wegen hebben hulpdiensten moeite om het toch al vrij afgelegen gebied te bereiken. De verwachting is dat het dodental daarom nog zal oplopen.

In Marrakesh zijn enkele historische gebouwen beschadigd geraakt. Duizenden mensen moesten hun woning verlaten en sliepen vannacht op straat.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen binnengekregen van Nederlandse slachtoffers. Het ministerie staat in contact met zijn Marokkaanse evenknie in Rabat.

Het Rode Kruis heeft giro 6868 geopend voor hulp na de dodelijke aardbeving in Marokko. Het geld dat binnenkomt gaat naar de hulpverlening van de Marokkaanse Rode Halvemaan. Dat is de zusterorganisatie van het Rode Kruis in Marokko.