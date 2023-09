Omstreden Zuid-Afrikaan Buthelezi, rivaal en later vriend van Mandela, overleden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Zuid-Afrikaanse oud-politicus Mangosuthu Buthelezi is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat is zaterdag bekendgemaakt door president Cyril Ramaphosa.

Buthelezi was twee keer minister van Binnenlandse Zaken, onder de ANC-presidenten Nelson Mandela en Thabo Mbeki. Hij was ook leider van de Zoeloe's, de grootste etnische bevolkingsgroep van Zuid-Afrika.

De oud-minister was omstreden. Tijdens de strijd tegen Apartheid was Buthelezi een verbeten rivaal van Mandela's ANC. Dat verweet hem te heulen met de witte onderdrukkers. Nadat het ANC in 1994 aan de macht kwam, verbeterde de verhouding tussen die partij en Buthelezi's Inkatha Freedom Party.