Van wereldleiders tot Nederlandse burgemeesters: veel steun voor Marokko

Marokko krijgt veel steun na de zware aardbeving die het land vrijdagnacht trof. Uit binnen- en buitenland stromen steunbetuigingen binnen. In Nederland betuigden onder anderen het Koninklijk paar en kabinetsleden hun medeleven.

Bij de aardbeving kwamen zeker 820 mensen om het leven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima lieten in een verklaring weten dat zij en "de vele Nederlanders die nu in angst verkeren" in hun gedachten zijn.

Demissionair premier Mark Rutte bracht zijn medeleven over naar zijn Marokkaanse ambtsgenoot Aziz Akhammouch. Ministers Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) geven aan dat Nederland klaar staat om hulp te bieden. Een Marokkaans verzoek daartoe is overigens nog niet gedaan. Ook veel politici in de Tweede Kamer wensen Marokko sterkte.

Van de Nederlandse burgemeesters kwamen onder anderen Ahmed Aboutaleb (Rotterdam, geboren in Marokko), Sharon Dijksma (Utrecht), Paul Depla (Breda) en Wouter Kolff (Dordrecht) met steunbetuigingen.

In een verklaring schrijft Aboutaleb: "Mijn diepste medeleven aan de slachtoffers van dit natuurgeweld." Hij wenst de hulpverleners "alle kracht toe om de slachtoffers zo goed en snel mogelijk bij te staan." Zijn gedachten zijn bij mensen die naasten en vrienden hebben in het getroffen gebied. Hij wenst hen "alle kracht voor het verdriet en de onzekerheid die deze ramp met zich brengt."

Dijksma, tevens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zegt dat haar gedachten uitgaan naar de slachtoffers en hun naasten. "Dit raakt ook onze Marokkaanse gemeenschap in Utrecht diep; ik wens alle betrokkenen zeer veel kracht toe." De reactie van Depla is vergelijkbaar: "Ook in Breda leven veel mensen met Marokkaanse roots. We denken aan hen en leven met hen mee." Andere burgemeesters laten woorden van gelijke strekking horen.

Wereldleiders betuigen ook hun steun

Ook buitenlandse leiders lieten van zich horen, onder wie de Franse president Emmanuel Macron. Ook president Recep Tayyip Erdogan betuigde steun. Zijn land werd eerder dit jaar ook getroffen door een zware aardbeving. Daarbij kwamen zo'n 50.000 mensen om in Turkije en Syrië.