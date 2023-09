Dodental zware aardbeving in Marokko loopt op tot meer dan 800

Het dodental van de zware aardbeving in Marokko die vrijdagavond plaatsvond, is opgelopen tot 820. Dat meldt de Marokkaanse staatstelevisie. Daarnaast zijn er nu zeker 672 mensen gewond geraakt, van wie er 205 in kritieke toestand verkeren.

Er is vooralsnog geen signaal dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagochtend. Het ministerie staat in contact met zijn Marokkaanse evenknie in Rabat.

TUI zegt dat het contact heeft met iets minder dan honderd Nederlanders die met de reisorganisatie op vakantie zijn in Marrakesh. Zij moesten vanwege de aardbeving vannacht tijdelijk hun hotel uit, maar zijn inmiddels weer terug. Een woordvoerder zegt tegen het ANP dat ze "voor zover ik weet oké zijn".

TUI zoekt nog uit hoeveel andere gasten mogelijk te maken hebben gehad met de aardbeving. Er zijn namelijk ook mensen die losse tickets hebben geboekt naar het land, of een rondreis.

0:45 Afspelen knop Ravage na aardbeving met honderden doden in Marokko

Zwaarste aardbeving in regio in meer dan honderd jaar

Het epicentrum van de beving bevond zich in het plaatsje Ighil, op enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van Marrakesh. Vanwege beschadigde wegen hebben hulpdiensten moeite om het toch al vrij afgelegen gebied te bereiken. De getroffen regio ligt in een bergachtig gebied.

Het dodental kan en zal waarschijnlijk nog oplopen omdat reddingswerkers nog niet hele getroffen gebied hebben uitgekamd. Marokko is nog bezig om de omvang van de ramp in kaart te brengen. BBC News meldt dat het dagen kan duren voordat reddingswerkers afgelegen dorpen kunnen bereiken.

De beving was vrijdagavond even na 23.00 uur en had volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS een magnitude van 6.8. Dat zou de zwaarste beving in die regio zijn in meer dan een eeuw. In Marrakesh zijn enkele historische gebouwen beschadigd geraakt. Duizenden mensen moesten hun woning verlaten en sliepen vannacht op straat.

Het gebied dat door de aardbeving getroffen is. Foto: ANP

Beving voelbaar op Canarische eilanden en in Algerije

De beving was ook in Rabat en Casablanca te voelen. Die steden liggen op ruim 400 kilometer van het epicentrum. Ook op de Canarische eilanden, die voor de Marokkaanse kust liggen, en in buurland Algerije was de beving te voelen. In totaal zou een derde van Marokko geraakt zijn.

Marokkaanse autoriteiten waarschuwen voor naschokken en roepen mensen op om niet in paniek te raken. De minister van Binnenlandse Zaken meldt dat hulp onderweg is en dat de regering alle beschikbare middelen inzet.

0:43 Afspelen knop Bewakingsbeelden tonen paniek tijdens aardbeving in Marokko

Rutte en koningspaar betuigen medeleven

Vanuit de internationale gemeenschap wordt massaal steun en medeleven betuigd met Marokko. Ook demissionair premier Mark Rutte zei zaterdagochtend dat zijn "gedachten zijn bij de vele slachtoffers van dit natuurgeweld en bij de hulpdiensten ter plaatse". Het kabinet laat weten klaar te staan om hulp aan Marokko te bieden. Er is vooralsnog geen officieel hulpverzoek vanuit Rabat bij de regering binnengekomen.

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven mee met de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. In een verklaring laat het koningspaar weten dat zij en "de vele Nederlanders die nu in angst verkeren om hun dierbaren" in hun gedachten zijn.

CNN meldt dat aardbevingen in de getroffen regio vrij ongewoon, maar niet uniek zijn. Volgens USGS zijn er sinds 1900 negen aardbevingen met een magnitude van 5 of hoger geweest. Maar in die periode werd nooit een aardbeving van 6 of hoger gemeld.

