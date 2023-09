Puin ruimen op Maui duurt mogelijk een jaar, nog 66 mensen vermist

Het kan nog wel een jaar duren voordat het puin op het door bosbranden geteisterde Maui geruimd is. Dat zegt de gouverneur van de staat Hawaï, de eilandengroep waartoe Maui behoort. Inmiddels zijn er nog 66 mensen sinds de bosbranden vermist.

Begin deze maand publiceerden de Amerikaanse veiligheidsdiensten nog een lijst met daarop de namen van 388 mensen die werden vermist. Dat aantal is nu dus fors naar beneden bijgesteld. In de tussentijd hebben veel vermiste personen zich namelijk gemeld. Van 66 mensen is nog altijd niet duidelijk of ze de branden hebben overleefd.