Zeker honderden doden door zware aardbeving in Marokko

Bij een aardbeving in Marokko zijn zeker 296 doden gevallen, heeft het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld.

De beving was vrijdagavond even na 23.00 uur en had volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS een magnitude van 6.8.