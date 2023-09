Honderden doden door zware aardbeving in Marokko

Bij een aardbeving in Marokko zijn zeker 296 doden gevallen. Het zou gaan om de zwaarste aardbeving in de regio in meer dan honderd jaar.

Naast bijna 300 doden raakten zeker 150 mensen gewond, meldt CNN op basis van staatstelevisiezender Al Aoula.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat zaterdagochtend weten dat er geen signalen zijn van Nederlandse slachtoffers in Marokko. Het ministerie staat in contact met zijn Marokkaanse evenknie in Rabat.

Het epicentrum van de beving bevond zich in het plaatsje Ighil, op enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van Marrakesh. Vanwege beschadigde wegen hebben hulpdiensten moeite om het toch al vrij afgelegen gebied te bereiken.

De beving was vrijdagavond even na 23.00 uur en had volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS een magnitude van 6.8. Dat zou de zwaarste beving in die regio zijn in meer dan een eeuw.

De doden zijn volgens het Marokkaanse Ministerie voor Binnenlandse Zaken gevallen in de provincies en gemeenten al-Haouz, Marrakesh, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua en Taroudant.

Het Marokkaanse centrum voor bloedtransfusies roept mensen in het hele land op om bloed te doneren voor de slachtoffers van de aardbeving. Het centrum geeft aan dat het verschillende typen bloed hard nodig heeft.

Schokken op 400 kilometer te voelen

Rond het epicentrum stortten meerdere gebouwen in. Duizenden mensen zijn hun woning ontvlucht. Ook in het oude centrum van Marrakesh, waar gebouwen dicht op elkaar staan, zijn enkele woningen ingestort, melden getuigen aan persbureau Reuters.

Delen van de oude stadsmuur, die gebouwd is in de twaalfde eeuw, zijn beschadigd geraakt door de beving. Op sociale media gaan beelden rond van een moskee op het beroemde plein Djemaa el Fna, middenin de historische binnenstad. De beelden laten zien hoe delen van de moskee, waaronder een minnaret, volledig in puin liggen.

In een groot deel van Marokko waren de aardschokken te voelen. Onder meer in Casablanca en Rabat, circa 400 kilometer ten noorden van het epicentrum, gingen mensen naar buiten.

Het leger waarschuwt Marokkanen voor naschokken. De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken riep inwoners op kalm te blijven "en paniek te voorkomen". In een toespraak vroeg in de ochtend verzekerde hij dat de regering alle beschikbare middelen inzet om mensen te helpen.

Vooralsnog geen Nederlandse reddingsteams naar Marokko

Demissionair premier Mark Rutte heeft inmiddels via X, voorheen Twitter, zijn medeleven met de slachtoffers van de aardbeving uitgesproken. "Mijn gedachten zijn bij de vele slachtoffers van dit natuurgeweld en bij de hulpdiensten ter plaatse", schrijft hij. "Ik heb mijn medeleven overgebracht aan minister-president Aziz Akhannouch."

Vooralsnog stuurt Nederland geen reddingsteams naar Marokko. "Voor een eventuele inzet zijn we afhankelijk van een hulpverzoek van het getroffen land. Dat kan direct bij Nederland binnenkomen, via de EU of de VN. Zonder zo'n verzoek worden we nooit ingezet", zegt Urban Search and Rescue (USAR) tegen het ANP.

CNN meldt dat aardbevingen in deze regio vrij ongewoon, maar niet uniek zijn. Volgens USGS zijn er sinds 1900 negen aardbevingen met een magnitude van 5 of hoger geweest. Maar in die periode werd nooit een aardbeving van 6 of hoger gemeld.