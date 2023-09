'Trump misleidde banken door vermogen met miljarden te overdrijven'

Donald Trump misleidde banken door jarenlang zijn vermogen met miljarden dollars te overdrijven. Hij wilde zo betere deals met die banken sluiten. Dat blijkt uit rechtbankstukken, stelt de New Yorkse openbaar aanklager Letitia James.

James heeft de rechtbank in New York gevraagd om Trump hiervoor aansprakelijk te stellen. Ze wil dat dit voor oktober gebeurt, want het kan invloed hebben op een inhoudelijke zaak tegen Trump die dan dient. In die zaak eist James dat Trump, zijn twee oudste zoons en zijn onderneming 250 miljoen dollar terugbetalen aan de overheid, en dat het Trump wordt verboden ooit nog een bedrijf in de staat New York te leiden.