Dodental Griekse noodweer opgelopen naar tien, ook nog vier vermisten

Het aantal mensen dat bij het noodweer in Griekenland is omgekomen, is opgelopen naar tien. Ook zijn er nog vier vermisten. Er wordt gevreesd dat bij opruim- en bergingswerkzaamheden nog meer slachtoffers worden gevonden.

De slachtoffers vielen in de regio Thessalië, in het midden van Griekenland, die het zwaarst getroffen is door hevige regenval en zware overstromingen. De storm Daniel bracht deze week recordhoeveelheden regen met zich mee, waardoor verschillende rivieren buiten hun oevers traden.

Het weer is intussen verbeterd, maar het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken wees er vrijdag op dat de wegen en bruggen daar nog steeds onbegaanbaar zijn. De snelweg van Athene naar Thessaloniki is weer open, nadat die woensdag werd afgesloten.

Ook andere delen van Zuidoost-Europa hadden last van de storm. Bulgarije telt vier dodelijke slachtoffers, Turkije zeker acht. Griekenland kampte eerder nog met extreme hitte en droogte.

