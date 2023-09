Oud-voorzitter Amerikaanse lagerhuis Nancy Pelosi opnieuw verkiesbaar

De voormalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de 83-jarige Democraat Nancy Pelosi, heeft vrijdag bevestigd dat ze in 2024 weer aan de verkiezingen meedoet voor een zetel in het lagerhuis.

Pelosi kondigde op X (voorheen Twitter) aan dat ze voor haar kiesdistrict in San Francisco opnieuw een gooi doet naar een zetel in het lagerhuis. Dat doet ze om "de waarden van San Francisco te bevorderen" en zich in te zetten voor "het herstel (van het land)".

Pelosi werd in 1987 voor het eerst in het Huis van Afgevaardigden gekozen. Ze was jarenlang de leider van de Democraten in het Huis en lange tijd voorzitter van het Huis.

Eind vorig jaar zei ze op te houden als partijleider. Dat besloot ze een dag nadat de Democraten de meerderheid in het Huis aan de Republikeinen verloren bij de tussentijdse verkiezingen. Begin dit jaar eindigde haar termijn als parlementsvoorzitter. Pelosi bleef wel aan als afgevaardigde om de belangen van haar district (San Francisco) te blijven behartigen.