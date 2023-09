Grotverkenner laat van zich horen: 'Ik ben op de been'

De Amerikaanse grotverkenner die al dagen vastzit in een diepe grot in Turkije, maakt het naar eigen zeggen goed. Naar omstandigheden dan, want door inwendige bloedingen verkeerde de veertigjarige Mark Dickey een tijd in levensgevaar.

Door medische hulp is zijn leven gered, maar hij balanceerde op het randje van de dood. "De snelle reactie van de Turkse overheid om me de medische hulpmiddelen te sturen die ik nodig had, heeft naar mijn overtuiging mijn leven gered", zegt Dickey in een videoboodschap.

Op de video is te zien dat hij in de grot op een diepte van ongeveer een kilometer een klein kampementje heeft gemaakt, en dat er iemand bij hem is. De speleoloog zegt dat het door het ingewikkelde gangenstelsel een dag of twee duurt voordat boodschappen met de buitenwereld over en weer gaan.

"Zoals je kan zien ben ik op de been, bij kennis en in staat om te praten, maar van binnen ben ik nog niet genezen", zegt hij. "Ik heb dus veel hulp nodig om hier uit te komen." Zo'n 150 reddingswerkers uit Turkije en de rest van de wereld assisteren bij de reddingsoperatie.