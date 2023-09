In 100 woorden Waarom een abaja verboden is in Franse scholen

In Frankrijk mogen meisjes en vrouwen geen abaja meer dragen naar school en in publieke gebouwen. Wat is een abaja en waarom is die sinds deze week verboden?

Een abaja is een soort gewaad dat vooral wordt gedragen door islamitische vrouwen. Het kledingstuk bedekt vrijwel het hele lichaam en wordt vaak in combinatie met een hoofddoek gedragen.

Toch is de abaja niet per definitie een religieus kledingstuk. Hij wordt ook bij wijze van culturele uiting gedragen. Desondanks verbood Frankrijk vanaf het nieuwe schooljaar de abaja in de klas en in publieke gebouwen te dragen.