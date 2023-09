Noor gaat op doktersadvies vaker wandelen en vindt een bijzondere goudschat

Een man uit Noorwegen besloot een paar maanden geleden het advies van zijn huisarts op te volgen en meer te gaan wandelen. Hij kocht een metaaldetector voor zijn nieuwe hobby en stuitte prompt op de "goudvangst van de eeuw".

De 51-jarige Erlend Bore deed zijn opmerkelijke vondst vlak bij de stad Stavanger. "Ik dacht eerst aan chocolade- of speelgoedmunten", zei hij in gesprek met CBS News. "Het was totaal onverwachts."

Het gaat om negen gouden medailles, drie gouden ringen en tien gouden parels. Ole Madsen, de directeur van het archeologisch museum van de universiteit van Stavanger, spreekt van "de Noorse goudvondst van de eeuw". "In één keer zoveel goud vinden is heel bijzonder." De een-na-laatste vergelijkbare vondst is in de negentiende eeuw gedaan.