Reddingsactie voor man die al dagen op 1 kilometer diepte vastzit in Turkse grot

Reddingswerkers zijn sinds zaterdag bezig een man uit een 1.276 meter diepe Turkse grot te halen. De veertigjarige speleoloog was bezig met een verkenningsmissie toen hij door inwendige bloedingen onwel werd.

Mark Dickey zit vast in de grot van Morca in het gebergte Taurus. Dat is de op twee na diepste grot van Turkije. "De Amerikaan bevindt zich op 1.040 meter diepte", zegt Bülent Genç, het hoofd van de Turkse speleologische organisatie TUMAF.

"Verschillende internationale teams, onder wie Hongaren, Kroaten en Italianen, helpen bij de operatie. Ze verwachten tien dagen nodig te hebben. Het kan mogelijk sneller als het beter met hem gaat. Of trager als zijn situatie verslechtert."

Dickey zou zaterdag last hebben gekregen van hevige pijnen in zijn maag- en darmstreek, waarna melding is gedaan bij de Europese reddingsdienst ECRA. Een Hongaars team wist de speleoloog een dag later te bereiken voor medische hulp.

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de Amerikaan aan de beterende hand is, zegt Genç. Medische hulp is ingeschakeld om te beoordelen of Dickey op eigen kracht naar buiten kan komen. Om met hem te communiceren, is donderdag een telefoonverbinding aangelegd.

Volgens medegrotverkenner Carl Heitmeyer heeft Dickey laten weten dat hij op eigen kracht naar buiten wil klimmen. Toch zal dat een zware beproeving zijn, aangezien dat volgens hem het speleologische equivalent van een beklimming van de Mount Everest is.