Joe Biden in verlegenheid door problemen van zijn zoon: zo zit het

Hunter is sinds 2018 onderwerp van onderzoek door Amerikaanse federale (landelijke) aanklagers. Dat wordt geleid door David Weiss, die werd aangesteld door oud-president Donald Trump.

In eerste instantie werden Hunters zakelijke banden met energiebedrijven in Oekraïne en China onder de loep genomen. Daarbij lijken de aanklagers geen aanleiding voor vervolging te hebben gevonden. De focus van het onderzoek verschoof naar Hunters belastingaangiftes en een mogelijke overtreding van de wapenwet.

Hunter werd in juni 2023 officieel beschuldigd van twee relatief lichte belastingvergrijpen (misdemeanors) en een ernstig vergrijp (felony) met betrekking tot de wapenwet.

Hunter en de aanklagers sloten een deal. Hij zou schuld bekennen aan de twee belastingvergrijpen, in verslavingstherapie gaan, twee jaar clean blijven en geen vuurwapens bezitten. In ruil daarvoor zou hij niet de cel in hoeven en niet worden vervolgd voor overtreding van de wapenwet.