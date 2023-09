Belgische justitieminister op matje geroepen wegens plasincident met politieauto

De Belgische justitieminister Vincent Van Quickenborne heeft donderdag tijdens een speciale zitting uitleg moeten geven over wangedrag van zijn verjaardagsgasten. Vorige maand hebben die tegen een politieauto geplast. De beelden wekken de indruk dat de minister ervan op de hoogte was.

"Ik ben me bewust van mijn stijl en persoonlijkheid. Ik ben niet perfect en men hoeft mij niet tof te vinden. Maar kijk naar mijn verdiensten. Daar moet het over gaan", vindt de minister.

Volgens Van Quickenborne is er een "gretigheid" om publieke figuren "aan de schandpaal te nagelen op basis van insinuaties en verdachtmakingen". "Wie is de volgende?", vroeg hij zich hardop af.

Vanuit de commissie klonk kritiek. Enkelen vonden het "gênant" en "ongemakkelijk" om het over het plasincident te moeten hebben in plaats van echt belangrijke zaken. "De schade aan het veiligheidsapparaat is enorm", zei een ander. Ook spraken ze hun zorgen over de relatie tussen Van Quickenborne en de politieambtenaren uit.