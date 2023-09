Zware storm in Griekenland, getroffen inwoners wachten op daken op hulp

Na extreme hitte en droogte gaat Griekenland nu gebukt onder de zware regen van storm Daniel. Hele dorpen in Centraal-Griekenland staan onder water en vier mensen zijn overleden. Ook buurlanden Turkije en Bulgarije hebben het zwaar te verduren.

De bestuurlijke regio Thessalië, in het midden van Griekenland, is het zwaarst getroffen door Daniel. De storm brengt recordhoeveelheden regen met zich mee, waardoor verschillende rivieren buiten hun oevers zijn getreden.

Op beelden is te zien dat mensen door het hoge water geen kant op kunnen. Zij vluchten daarom naar het dak, zoals in de gemeente Karditsa.

De overstromingen kostten al minstens vier mensen het leven in Thessalië. Een man overleed dinsdag in Velos, nadat een muur was omgevallen door de zware regenval. Een andere man werd geraakt door een voertuig dat door een modderstroom was meegetrokken. Ook worden nog zeker zes mensen vermist.