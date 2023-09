Drijvende krachten Capitool-bestorming weten hun straf, nu de rest nog

De tot nu toe zwaarste straf voor de Capitool-bestorming is eerder deze week opgelegd. Hoewel de belangrijkste zaken inmiddels zijn afgerond, wachten 2,5 jaar later nog honderden andere verdachten op hun uitspraak. De afhandeling gaat waarschijnlijk nog jaren duren.

Allereerst de cijfers: het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte afgelopen zomer bekend dat 1.106 mensen worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij de bestorming.

Verreweg de meeste arrestanten worden op federaal (landelijk) niveau vervolgd, omdat de misdrijven plaatsvonden rond een federaal gebouw: het Capitool in Washington.

Zeker 630 arrestanten hebben schuld bekend. Tot nu toe zijn 110 mensen veroordeeld. "Maar het kan goed zijn dat het er nog meer worden", zegt jurist Lou Errens, die denkt dat er zeker tientallen en misschien nog wel honderden arrestaties zullen volgen.

Errens is gespecialiseerd in Amerikaans recht. "Van wat ik begrijp van collega's in de VS kan dit nog wel twee, drie jaar duren. Een periode waarin ook weer nieuwe namen in beeld kunnen komen", zegt ze.

Veroordelingen wegens samenzwering en binnenlands terrorisme

Veel van die veroordelingen krijgen we hier in Nederland niet mee. Op NU.nl lees je lang niet over elke veroordeelde, maar vooral over degenen die in het oog springen.

Zo schreven we over voormalig Proud Boys-leider Enrique Tarrio, die eerder deze week de hoogste celstraf tot nu toe kreeg. Maar ook over Jacob Chansley, de gehoornde man in dierenvel die 'slechts' 41 maanden cel kreeg, maar uitgroeide tot het gezicht van de Capitool-bestorming van 6 januari 2021.

Tegen de ruim elfhonderd arrestanten is een uiteenlopend palet van aanklachten ingediend. Sommige mensen worden veroordeeld voor relatief onschuldige geweldsincidenten, anderen staan terecht voor samenzwering of zelfs binnenlands terrorisme.

Tarrio, die 22 jaar cel kreeg, is veroordeeld wegens die laatste vergrijpen. "In dat soort zaken is echt vast komen te staan dat er daadwerkelijk concrete plannen waren om de regering omver te werpen", zegt Errens.

'Proud Boys schuwen geweld niet'

Vorige week werden drie andere Proud Boys-leden schuldig bevonden aan een opruiende samenzwering. En twee leden van de Oath Keepers, een andere beruchte extreemrechtse organisatie, werden eerder al veroordeeld. Allemaal kregen ze celstraffen van minstens twaalf jaar. Volgens Errens is het voor het eerst sinds 1995 dat mensen succesvol voor opruiende samenzwering zijn vervolgd.

De kopstukken van deze organisaties, en met name die van de Proud Boys, worden gezien als de zware jongens bij de bestorming van het Capitool. "De Proud Boys zijn vaak in het nieuws geweest, omdat ze geweld niet schuwen", zegt Errens. "Ook zijn ze heel goed georganiseerd en hebben ze veel lokale afdelingen in alle staten van de VS."

Bovendien waren zij betrokken bij de organisatie van de bestorming. Tarrio ontmoette een dag van tevoren Oath Keepers-oprichter Stewart Rhodes. "Ik voel me een voortvluchtige", zei Tarrio, die op last van de rechter niet in Washington mocht zijn, in een vrijgegeven video van die ontmoeting. "Ik blijf in de buurt om te zorgen dat mijn mannen oké zijn."

Trump kan factor van betekenis worden

Volgens Errens zijn met de veroordelingen van de Proud Boys-kopstukken nu de belangrijkste verdachten veroordeeld. Toch zullen er nog een hoop vergelijkbare forse straffen worden uitgedeeld. Zo zijn zes Oath Keepers nog in afwachting van hun proces.

En dan is er nog de olifant in de kamer: Donald Trump. De oud-president wordt voor zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool vervolgd en is begin augustus voorgeleid. Zijn zaak is aangespannen door speciaal aanklager Jack Smith en staat los van de andere vervolgingen. Bovendien is de zaak tegen Trump niet uitsluitend op de Capitool-bestorming gericht, maar op álle pogingen van de oud-president om de verkiezingsuitslag te ondermijnen.

Toch kan de 77-jarige oud-president wel degelijk een factor van betekenis worden in de levens van de honderden arrestanten. Als Trump - de gedoodverfde presidentskandidaat namens de Republikeinse Partij - volgend jaar de verkiezingen wint, heeft hij de macht van het presidentieel pardon. Daarmee kan hij veroordeelden gratie verlenen. Trump heeft al gezegd hiervan gebruik te willen maken bij een groot deel van de veroordeelde Capitool-bestormers.

En ook als Trump niet verkozen wordt, zal het voor veel verdachten nog jaren duren voordat ze hun uitspraak horen. Errens: "Ik denk dat de aanklagers nog tot ver na de verkiezingen bezig zullen zijn."