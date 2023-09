Trump moet schrijfster Carroll opnieuw schadevergoeding betalen

De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet de schrijfster E. Jean Carroll opnieuw een schadevergoeding betalen. Een rechter heeft woensdag bepaald dat Trump aansprakelijk is in een smaadzaak die Carroll had aangespannen. In januari wordt besloten hoe hoog de schadevergoeding is.

Trump werd eerder al veroordeeld tot de betaling van 5 miljoen dollar (omgerekend 4,7 miljoen euro) aan Carroll. De oud-president zou haar halverwege de jaren negentig seksueel hebben misbruikt in een paskamer in een warenhuis. Hij maakte zich ook schuldig aan smaad omdat hij zei dat Carroll alles had verzonnen.

In die zaak is al vastgesteld dat Carroll niet heeft gelogen. Daarom hoeft volgens de rechter in januari niet opnieuw te worden bewezen wat er is gebeurd in de paskamer.

Er lopen twee smaadzaken tegen de oud-president. De eerste zaak werd al eerder ingediend, maar omdat hij destijds nog president was moest eerst worden bepaald of zijn uitspraken onder presidentiële immuniteit vielen. Daardoor zijn er twee smaadzaken naast elkaar ontstaan.