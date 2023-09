Amerikaanse aanklager wil zoon Joe Biden vervolgen voor overtreden wapenwet

Delen via E-mail

De Amerikaanse speciale aanklager David Weiss wil Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden, aanklagen voor het overtreden van de wapenwet.

De zoon van president Biden kocht in 2018 een vuurwapen zonder te zeggen dat hij verslaafd was aan cocaïne. Daardoor is de koop een misdrijf. Ook wordt Hunter verdacht van belastingontduiking.