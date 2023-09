Britse terreurverdachte ontsnapt via bezorgbus uit gevangenis in Londen

Een 21-jarige terreurverdachte is woensdag via een bezorgbus uit een gevangenis in Londen ontsnapt. Volgens Britse media werkt de voormalige soldaat in de keuken van de gevangenis. De Britse politie is een klopjacht begonnen.

Daniel Abed Khalife wist te ontsnappen via een bus waarmee voedsel wordt bezorgd. Waarschijnlijk heeft hij zijn werkuniform nog aan: een wit shirt en een rood-wit geblokte broek.

Khalife zit vast op verdenking van het plaatsen van nepbommen op een militaire basis. Ook zou hij informatie hebben verzameld die "nuttig voor de vijand" zou zijn.

Volgens de politie vormt de man geen bedreiging voor de Britse bevolking. Mensen worden opgeroepen hem niet zelf te benaderen als ze hem zien, maar de politie te bellen. In de zoektocht naar Khalife is extra beveiliging ingezet op vliegvelden en havens.