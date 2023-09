Europese grenswacht is niet aansprakelijk voor uitzetting Syrisch gezin

De Europese grenswacht Frontex hoeft een teruggestuurd Syrisch gezin geen schadevergoeding te betalen. De verantwoordelijkheid voor de uitzetting ligt volgens het Europees Hof van Justitie bij de Europese lidstaten.

Frontex ondersteunt de Europese lidstaten, maar kan volgens de rechter niet beoordelen of de beslissing over een asielaanvraag of een uitzettingsbesluit juist is. Volgens de rechter zijn de lidstaten daar zelf verantwoordelijk voor. In dit geval is Griekenland aansprakelijk.

Als de Europese grenswacht het gezin niet naar Turkije had gestuurd, had Griekenland de Syriërs wel zonder Frontex' assistentie teruggestuurd. De Europese grenswacht is daarom niet aansprakelijk voor de uitzetting, oordeelt het Europees Hof van Justitie woensdag.

Het is nog onduidelijk of het gezin tegen de uitspraak in beroep gaat. "Wij zullen ons beraden", reageert de advocaat van het gezin, Lisa-Marie Komp.

Om welke Europese asielregels gaat het? Vluchtelingen hebben in Europa asielrecht. Dat is het recht om in Europa te blijven als je gevaar loopt in je land van herkomst. Als iemand een asielaanvraag doet, volgt een procedure waarin wordt gecontroleerd of iemand daadwerkelijk recht heeft op asiel. Daar komt een besluit uit. Tegen dat besluit kan de vluchteling nog bezwaar maken. Als definitief wordt besloten dat iemand geen recht heeft op asiel, volgt de tweede stap: een uitzettingsbesluit. Dan wordt vastgesteld of een persoon ook daadwerkelijk uitgezet mag worden. Mensen mogen namelijk niet zomaar op straat worden gezet.

Gezin eiste 140.000 euro van Europese grenswacht

Het Syrische gezin heeft Frontex eind 2021 voor de rechter gesleept. De Syriërs kwamen in 2016 aan in Griekenland, waar ze een asielaanvraag deden. Elf dagen later stuurden de grenswacht en de Griekse autoriteiten het gezin naar Turkije. Griekenland nam de asielaanvraag niet in behandeling en er lag ook geen uitzettingsbesluit.

Dat druist tegen de mensenrechten in, zei advocaat Komp eerder tegen NU.nl. "Je mag niet zomaar mensen naar een ander land uitzetten", vertelde ze. "Voordat je iemand uitzet, moet je eerst beoordelen of iemand recht heeft op asiel. Dat is hier niet gebeurd."

De gezinsleden vroegen om erkenning van de mensenrechtenschending door Frontex en eisten een schadevergoeding van 140.000 euro. Dat geld moest de immateriële schade vergoeden en de kosten dekken voor het leven dat ze in Noord-Irak hebben opgebouwd. De gezinsleden vluchtten namelijk vanuit Turkije naar Irak, omdat ze bang waren dat ze vanuit Turkije alsnog terug naar Syrië zouden worden gestuurd.

Maar de rechter gaat daar dus niet in mee.