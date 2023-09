DNA-bewijs toont 47 jaar na veroordeling onschuld Amerikaan aan

Een Amerikaan die een gevangenisstraf van 7,5 jaar uitzat vanwege een verkrachting is 47 jaar na zijn veroordeling onschuldig verklaard dankzij nieuw DNA-bewijs. Dat meldt het parket van Westchester County, nabij New York, op Facebook

De inmiddels 72-jarige Leonard Mack werd in 1975 gearresteerd in de plaats Greenburgh, zo'n 25 kilometer ten noorden van New York. Hij werd ervan verdacht een tienermeisje te hebben verkracht dat met een ander meisje van school naar huis liep.

De politie zocht na het incident een zwarte man die het meisje in een grotendeels witte wijk zou hebben belaagd. Kort erna pakten agenten de zwarte Mack op. In 1976 werd Mack veroordeeld, waarna hij een celstraf van 7,5 jaar uitzat.

Dankzij een campagne van het Innocence Project is DNA-bewijs naar voren gekomen dat ten tijde van Macks veroordeling niet beschikbaar was. Uit het bewijs bleek dat niet Mack, maar een veroordeelde zedendelinquent de dader van de verkrachting in 1975 is.

De echte dader heeft dat inmiddels ook toegegeven, bevestigt het parket in een verklaring. Volgens het Innocence Project is het de langstdurende onterechte veroordeling in de Amerikaanse geschiedenis.

'Heb de hoop nooit opgegeven'

Volgens de plaatselijke officier van justitie, Miriam Rocah, kon de onschuld van Mack bewezen worden doordat hij bijna vijftig jaar voor gerechtigheid bleef strijden. "Ik heb nooit de hoop verloren dat ik ooit onschuldig verklaard zou worden", reageerde Mack volgens CBS News op zijn vrijspraak.

Volgens de National Registry of Exonerations zijn sinds 1989 in totaal 575 ten onrechte veroordeelde mensen vrijgesproken op basis van nieuwe DNA-testen. Onder hen waren 35 mensen die in afwachting waren van hun executie.